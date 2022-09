(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Adesso bisogna che ci sia la volontà di tutti i responsabili del Pd di comprendere la, unache viene da molto lontano, e affrontare una radicale e profonda rifondazione, dalla strategia alla struttura organizzativa del partito. Se c’è questo, da questa volontà uscirà anche il gruppo dirigente e il. Se inveceunasemplicemente si elegge un altroe poi se ne fa un altro senza cambiare assolutamente nulla, i nomi non hanno alcuna importanza”. E’ l’opinione di Massimoche, conversando con l’Adnkronos, analizza il risultato elettorale del voto del 25 settembre e la sconfitta del Partito Democratico. “Quali sono gli errori del Pd? Inutile anche fare l’elenco, è un partito che non è mai nato -tuona ...

telodogratis : Pd, Cacciari: “Nuovo segretario? Prima capiscano lezione dopo batosta” - zazoomblog : Elezioni: parla Cacciari nuovo segretario Pd? Prima capiscano lezione dopo batosta - #Elezioni: #parla #Cacciari… - News24_it : Pd, Cacciari: 'Nuovo segretario? Prima capiscano lezione dopo batosta' - ledicoladelsud : Pd, Cacciari: “Nuovo segretario? Prima capiscano lezione dopo batosta” - fisco24_info : Pd, Cacciari: 'Nuovo segretario? Prima capiscano lezione dopo batosta': (Adnkronos) - 'E' un partito che non è mai… -

'Quali sono gli errori del Pd Inutile anche fare l'elenco, è un partito che non è mai nato - tuona- Sembrava nella primissima fase che ci fosse, dopo si è totalmente smarrito e si è ..."Quali sono gli errori del Pd Inutile anche fare l'elenco, è un partito che non è mai nato - tuona- Sembrava nella primissima fase che ci fosse, dopo si è totalmente smarrito e si è ...'Dirlo non ha fatto guadagnare un voto al Pd, situazione storica completamente diversa. Per Meloni ora sarà difficile, presupposti perché finisca ...(Adnkronos) – “Adesso bisogna che ci sia la volontà di tutti i responsabili del Pd di comprendere la lezione, una lezione che viene da molto lontano, e affrontare una radicale e profonda rifondazione, ...