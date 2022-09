Pd | Boccia | ' evitiamo il Palio dei candidati | prima definiamo il perimetro del Congresso'

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set (Adnkronos) - "E' necessario fare unche metta a fuoco i temi, discutendo del Paese e di diritti universali. Forse la sinistra, per risolvere i problemi degli ultimi, dovrebbe indicare una rotta.ildi Siena, con un numero così alto di. Ho rispetto per tutte le compagne e i compagni del partito ma aspetterei di conoscere ildel confronto,di avanzare le candidature". Lo ha detto Francescoa radio Immagina, a proposito deldel Pd.

Radio Immagina

