Patto Draghi-Meloni? “Falso, nessun accordo”: Palazzo Chigi smentisce Repubblica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – Clamorose rivelazioni e dove trovarle, per poi essere puntualmente sbugiardati, o quantomeno smentiti. Prendete l’articolo pubblicato oggi da Repubblica: Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue: ‘Meloni starà ai patti’. Un titolo che ha fatto strabuzzare gli occhi a molti, sia elettori di centrodestra – non propriamente adoratori di Mario Draghi – sia analisti di sinistra, convinti che la destra al governo straccerà la fantomatica agenda Draghi. In pratica, secondo l’autore del pezzo in questione, c’è un già un Patto Draghi-Meloni, con il premier che farebbe da “garante” al leader di FdI su fedeltà alla Nato, conti pubblici e Unione europea. Peccato appunto che sia arrivata la smentita di Palazzo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – Clamorose rivelazioni e dove trovarle, per poi essere puntualmente sbugiardati, o quantomeno smentiti. Prendete l’articolo pubblicato oggi da: Kiev e conti pubblici, contatti dicon l’Ue: ‘starà ai patti’. Un titolo che ha fatto strabuzzare gli occhi a molti, sia elettori di centrodestra – non propriamente adoratori di Mario– sia analisti di sinistra, convinti che la destra al governo straccerà la fantomatica agenda. In pratica, secondo l’autore del pezzo in questione, c’è un già un, con il premier che farebbe da “garante” al leader di FdI su fedeltà alla Nato, conti pubblici e Unione europea. Peccato appunto che sia arrivata la smentita di...

FerdiGiugliano : Palazzo Chigi smentisce la tesi e il contenuto dell’articolo “Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue -… - Adnkronos : Palazzo Chigi smentisce l'articolo pubblicato oggi su Repubblica: '#Draghi non ha stretto alcun patto a garanzia di… - granpinoo : RT @Adnkronos: Palazzo Chigi smentisce l'articolo pubblicato oggi su Repubblica: '#Draghi non ha stretto alcun patto a garanzia di #Meloni… - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Draghi vs La Repubblica: Non è vero nessun patto segreto con Meloni in 3 punti. - IlPrimatoN : Clamorose rivelazioni e dove trovarle: su Repubblica, ovviamente. Peccato che... -