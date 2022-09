«Patto delle opposizioni? No, grazie». Il renziano Rosato boccia la proposta del Pd (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tavolo delle opposizioni? No, grazie. Prima Carlo Calenda per Azione e poi Ettore Rosato per Italia Viva declinano l’offerta del Pd. E neanche con particolare garbo. «Quando noi parliamo di reddito di cittadinanza, il Pd e i 5Stelle dicono il contrario, quando parliamo di rigassificatori dicono il contrario, quando parliamo di giustizia dicono il contrario. Che Patto di opposizione potremmo fare?», argomenta Rosato. Che annuncia «un’opposizione seria, motivata e ragionata senza aver bisogno di richiamare allo scontro fascisti/comunisti o al rosso/nero come ha fatto il Pd per tutta la campagna elettorale». Il rifiuto di aderire ad un non meglio precisato “Patto delle opposizioni” s’intreccia con la disponibilità di Italia Viva a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tavolo? No,. Prima Carlo Calenda per Azione e poi Ettoreper Italia Viva declinano l’offerta del Pd. E neanche con particolare garbo. «Quando noi parliamo di reddito di cittadinanza, il Pd e i 5Stelle dicono il contrario, quando parliamo di rigassificatori dicono il contrario, quando parliamo di giustizia dicono il contrario. Chedi opposizione potremmo fare?», argomenta. Che annuncia «un’opposizione seria, motivata e ragionata senza aver bisogno di richiamare allo scontro fascisti/comunisti o al rosso/nero come ha fatto il Pd per tutta la campagna elettorale». Il rifiuto di aderire ad un non meglio precisato “” s’intreccia con la disponibilità di Italia Viva a ...

pdnetwork : Faremo un taglio shock delle tasse sul lavoro. Buste paga nette più alte per affrontare il #carovita. Come? ?16 mld… - Gemma04510476 : Tutto falso, tutto inventato. Tanto da costringere Palazzo Chigi alla più netta delle smentite. farne le spese l’a… - AlfredoArtusi : RT @Axen0s: Conte ha mollato il PD in occasione dell'elezione di Mattarella, ha tenuto una posizione ambigua su Putin, ha tradito il patto… - fisco24_info : Le opposizioni sono in alto mare, Calenda blocca il patto col Pd: AGI - Mentre fioccano i nomi per il congresso del… - Candid_S_Voce : Le opposizioni sono in alto mare, Calenda blocca il patto col Pd - -