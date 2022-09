napolipiucom : Pandev annuncia il ritiro, parole da brividi su Napoli: 'Bella da togliere il fiato' #napoli #Pandev… - zazoomblog : UFFICIALE – Pandev annuncia l’addio al calcio giocato - #UFFICIALE #Pandev #annuncia #l’addio - 11contro11 : UFFICIALE - Pandev annuncia l'addio al calcio giocato #Genoa #Inter #Lazio #Parma #SerieA #11contro11 - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? #UFFICIALE - #Pandev dice basta Il macedone annuncia l'addio al calcio giocato Le sue parole ???? #LBDV #LeBombed… - sscalcionapoli1 : Goran Pandev annuncia il suo ritiro dal calcio: “Finisce un capitolo bellissimo” -

40 anni li compirà tra qualche mese, ma non lo farà in campo. Goranl'addio, il campione macedone lascia ufficialmente il calcio come confermato attraverso i social in queste ore. 'Mi guardo indietro e non sembra ancora vero, è stato un viaggio ...Per lui anche 21 presenze in Nazionale Ecco gli altri giocatori che si sono ritirati nel 2022 GORANLa sua ultima squadra è stata il Parma , ceduto dal Genoa lo scorso gennaio: 'Sarà il mio ...Goran Pandev annuncia il ritiro dal calcio, il macedone saluta i tifosi , bellissime le sue parole su Napoli e Mazzarri.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...