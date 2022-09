Pallanuoto | Champions League 2022-2023 | primo turno preliminare | in acqua l’RN Savona

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Inizia la stagione dellaal maschile. In scena nel week-end ilper la, con l’Italia che è detentrice del titolo visto il trionfo dello scorso anno della Pro Recco. I recchelini sono, di diritto, già qualificati alla fase a gironi, mentre AN Brescia e RN, seconda e terza della Serie A1, dovranno passare dalle fasi precedenti. Nelimpegnati i liguri del: la squadra di Alberto Angelini è stata inserita nel Gruppo B, in Romania ad Oradea. Sfida contro i padroni di casa, i turchi del Galatasaray e gli israeliani del Tel Aviv: passano le prime due, sulla carta le possibilità sono alte per la compagine tricolore. GIRONI...