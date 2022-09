Palermo, Vido: «Atalanta? Mi ha sempre prestato, voglio convincere tutti» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovo attaccante del Palermo Luca Vido ha parlato in conferenza stampa, mandando una frecciatina anche all’Atalanta: le sue parole LE PAROLE – «L’Atalanta? Sono stato sempre in prestito in altre squadre, Palermo è forse la più grande dove sono stato, sarebbe un onore poter continuare qui, ma siamo a settembre, è presto per fare chissà quali discorsi. Spero però di convincere tutti, far capire che posso far parte di questo progetto per lungo tempo. Ripeto, per me sarebbe un onore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovo attaccante delLucaha parlato in conferenza stampa, mandando una frecciatina anche all’: le sue parole LE PAROLE – «L’? Sono statoin prestito in altre squadre,è forse la più grande dove sono stato, sarebbe un onore poter continuare qui, ma siamo a settembre, è presto per fare chissà quali discorsi. Spero però di, far capire che posso far parte di questo progetto per lungo tempo. Ripeto, per me sarebbe un onore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

