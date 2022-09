Palazzo Chigi smentisce “Repubblica”: nessun patto Draghi-Meloni su Ucraina e conti pubblici (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tutto falso, tutto inventato. Tanto da costringere Palazzo Chigi alla più netta delle smentite. farne le spese l’articolo di Repubblica dal titolo “Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue – Meloni starà ai patti“. Una ricostruzione che descrive un Mario Draghi nelle vesti di Lord Protettore (copyright di Rino Formica) di una Giorgia Meloni sotto tutela su almeno tre fronti: Ucraina, Nato e conti pubblici. Nel dettaglio, continuità nel sostegno a Kiev nell’invio di armi e nell’applicazione delle sanzioni alla Russia; atlantismo senza “se” e senza “ma” e, infine, no allo scostamento di bilancio. Repubblica: «Il premier garante nella Ue» In ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tutto falso, tutto inventato. Tanto da costringerealla più netta delle smentite. farne le spese l’articolo didal titolo “Kiev e, contatti dicon l’Ue –starà ai patti“. Una ricostruzione che descrive un Marionelle vesti di Lord Protettore (copyright di Rino Formica) di una Giorgiasotto tutela su almeno tre fronti:, Nato e. Nel dettaglio,nuità nel sostegno a Kiev nell’invio di armi e nell’applicazione delle sanzioni alla Russia; atlantismo senza “se” e senza “ma” e, infine, no allo scostamento di bilancio.: «Il premier garante nella Ue» In ...

