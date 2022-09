Palazzo Chigi smentisce: “Nessun patto a garanzia Ue fra il premier e la Meloni” che sbotta: “Basta mistificazioni” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chissà, forse – come spesso capita – avranno anche avuto delle ‘imbeccate’ di sottobanco ma, allo stato dei fatti, oggi il quotidiano ‘La Repubblica’ ha dovuto incassare la smentita di Palazzo Chigi, riguardo sia la tesi che il contenuto, dell’articolo uscito oggi, titolato: ‘Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue – ‘Meloni starà ai patti”. Palazzo Chigi: “Il presidente del Consiglio non ha stretto alcun patto né ha preso alcun impegno a garantire alcunché” Come riferito da Palazzo Chigi attraverso una nota, “Il presidente del Consiglio non ha stretto alcun patto né ha preso alcun impegno a garantire alcunché. Il presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per discutere dei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chissà, forse – come spesso capita – avranno anche avuto delle ‘imbeccate’ di sottobanco ma, allo stato dei fatti, oggi il quotidiano ‘La Repubblica’ ha dovuto incassare la smentita di, riguardo sia la tesi che il contenuto, dell’articolo uscito oggi, titolato: ‘Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue – ‘starà ai patti”.: “Il presidente del Consiglio non ha stretto alcunné ha preso alcun impegno a garantire alcunché” Come riferito daattraverso una nota, “Il presidente del Consiglio non ha stretto alcunné ha preso alcun impegno a garantire alcunché. Il presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per discutere dei ...

FerdiGiugliano : Palazzo Chigi smentisce la tesi e il contenuto dell’articolo “Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue -… - fattoquotidiano : Inizia la manovra a tenaglia da parte degli alleati nei confronti della leader di Fratelli d’Italia - Adnkronos : Palazzo Chigi smentisce l'articolo pubblicato oggi su Repubblica: '#Draghi non ha stretto alcun patto a garanzia di… - AkimotoThn : RT @SecolodItalia1: Palazzo Chigi smentisce “Repubblica”: nessun patto Draghi-Meloni su Ucraina e conti pubblici - ValerioSal28 : RT @janavel7: A Palazzo Chigi è stato assunto un traduttore per i rapporti internazionali. Dovrà tradurre...: che cz stai a dì = non sono d… -

Nadef: rallentamento economia per energia, inflazione e guerra E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, dopo il via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento al Def. La stima di crescita per il 2023 è stata rivista al ribasso allo 0,6%. 28 settembre 2022 Il filo rosso che collega Giorgia Meloni e Bettino Craxi C'è qualcosa che lega Giorgia Meloni e Bettino Craxi . C'è la previsione sui tempi di durata a Palazzo Chigi, un filo rosso sulle Riforme, la formazione. Molti osservatori e addetti ai lavori, l'ultimo Carlo Calenda , prevedono per il leader di Fratelli d'Italia una durata massima di sei mesi. ... Formiche.net Incontro Meloni-Salvini: “Unità d’intenti” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Governo: approvata Nadef 2022, prevista crescita del 3,3% Il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2022, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmat ... E' quanto si apprende da fonti di, dopo il via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento al Def. La stima di crescita per il 2023 è stata rivista al ribasso allo 0,6%. 28 settembre 2022C'è qualcosa che lega Giorgia Meloni e Bettino Craxi . C'è la previsione sui tempi di durata a, un filo rosso sulle Riforme, la formazione. Molti osservatori e addetti ai lavori, l'ultimo Carlo Calenda , prevedono per il leader di Fratelli d'Italia una durata massima di sei mesi. ... A Palazzo Chigi il nuovo ufficio per lo Spazio. Ecco di cosa si occuperà Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2022, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmat ...