Paga alla stazione di servizio dal tuo veicolo: PACE e Tamoil Italia presentano PACE Drive per Apple CarPlay e Android Auto (Di mercoledì 28 settembre 2022) Questo fa di PACE Drive la prima app di rifornimento in Italia che dà accesso al Pagamento direttamente dal sistema infotainment del veicolo. MILANO e KARLSRUHE, Germania, 28 settembre 2022 /PRNewswire/



PACE Telematics, uno dei leader tecnologici nel mobile payment alla pompa di benzina, e Tamoil Italia, uno dei maggiori operatori di stazioni di servizio in Italia, collaborano per rendere disponibile a un pubblico ancora più ampio il modo più innovativo di Pagare alle stazioni di servizio in Italia. I clienti possono ora utilizzare l'app gratuita PACE Drive anche

