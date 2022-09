Padova, il giallo di Mattia Caruso morto accoltellato da un uomo incappucciato nel parcheggio di un locale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un giovane di 30 anni è stato ucciso a coltellate nel parcheggio di un locale in provincia di Padova da un uomo che indossava una felpa con un cappuccio. La vittima è Mattia Caruso, commerciante ambulante di dolciumi, di Albignasego. Ha tentato di scappare in macchina con la fidanzata. Poi si è arreso, è uscito dall’auto ed è crollato sull’asfalto. È successo domenica sera, 25 settembre, durante una festa nel locale Ai laghi di Sant’Antonio. Ad un certo punto della serata Mattia e la fidanzata escono dal locale e vanno verso la macchina per tornare a casa. Un uomo – che il 30enne conosce – si avvicina ai due. Mattia dice alla ragazza di andare subito in macchina, mentre lui l’avrebbe raggiunta poco ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un giovane di 30 anni è stato ucciso a coltellate neldi unin provincia dida unche indossava una felpa con un cappuccio. La vittima è, commerciante ambulante di dolciumi, di Albignasego. Ha tentato di scappare in macchina con la fidanzata. Poi si è arreso, è uscito dall’auto ed è crollato sull’asfalto. È successo domenica sera, 25 settembre, durante una festa nelAi laghi di Sant’Antonio. Ad un certo punto della seratae la fidanzata escono dale vanno verso la macchina per tornare a casa. Un– che il 30enne conosce – si avvicina ai due.dice alla ragazza di andare subito in macchina, mentre lui l’avrebbe raggiunta poco ...

