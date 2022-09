Pa | Cida | Riforma non può prescindere da introduzione area elevate professionalità

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il rischio del mancato inserimento del middle management metterebbe il comparto istruzione e ricerca in condizioni di forte svantaggio. Questo è l'allarme lanciato da, e dalle associazioni Anp e Anquap che vi aderiscono per il tramite della Federazione della funzione pubblica, mentre è in corso la trattativa tra Aran e i sindacati sul tema dell'ordinamento del personale ata e dei direttori sga. “La buona organizzazione del sistema scolastico è il prerequisito indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del servizio ed è la garanzia del miglioramento dei livelli di istruzione dei nostri giovani. L'attuale complessità delle istituzioni scolastiche autonome e le numerose responsabilità, tutte ricadenti sulla figura apicale del dirigente scolastico, rendono difficoltosa l'organizzazione e la gestione delle scuole, che necessita ...