Orsini: “Zelensky distruggerà Ucraina, trattativa con Putin o Natale terribile” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo sconfiggere il tabù Zelensky. Non è possibile che in una società libera si parli solo bene di Zelensky. Sta commettendo errori molto gravi, bisogna fargli capire che il suo atteggiamento porterà alla distruzione dell’Ucraina e probabilmente dell’Europa. Di fronte a uno scenario del genere non dovrebbe dire che intende liberare la Crimea o chiedere l’invio di altre armi. Se non iniziamo a criticare Zelensky e a capire che non sa fare il proprio lavoro come Capo di Stato, non superiamo il tabù che ci impedisce di fare un dibattito serio”. E’ la posizione espressa da Alessandro Orsini, docente di sociologia internazionale del terrorismo, a Cartabianca. Nel quadro della guerra tra Ucraina e Russia, “Putin deve costruire la scena per poter ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo sconfiggere il tabù. Non è possibile che in una società libera si parli solo bene di. Sta commettendo errori molto gravi, bisogna fargli capire che il suo atteggiamento porterà alla distruzione dell’e probabilmente dell’Europa. Di fronte a uno scenario del genere non dovrebbe dire che intende liberare la Crimea o chiedere l’invio di altre armi. Se non iniziamo a criticaree a capire che non sa fare il proprio lavoro come Capo di Stato, non superiamo il tabù che ci impedisce di fare un dibattito serio”. E’ la posizione espressa da Alessandro, docente di sociologia internazionale del terrorismo, a Cartabianca. Nel quadro della guerra trae Russia, “deve costruire la scena per poter ...

GiovaQuez : Orsini: 'Non è possibile che qui si parli solo bene di Zelensky, il suo atteggiamento porterà alla distruzione di u… - GiovaQuez : Conte: 'La logica di Zelensky e Washington è di raggiungere una sconfitta distruttiva della Russia'. Quindi non dob… - 8foctdr67 : RT @Adnkronos: L'intervento di Orsini su #Zelensky: 'Sta commettendo errori molto gravi, bisogna fargli capire che il suo atteggiamento por… - GramsciAG : RT @HSkelsen: #Orsini ha appena detto che l'atteggiamento di Zelensky porterà alla distruzione dell'Ucraina. Certo, non le bombe di Putin s… - Matteo_kt : RT @HSkelsen: #Orsini ha appena detto che l'atteggiamento di Zelensky porterà alla distruzione dell'Ucraina. Certo, non le bombe di Putin s… -