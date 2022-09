Omicidio Marcello Toscano | giallo sul prof trovato morto a scuola | “L’hanno ammazzato come un cane”

ultimenews24 : (Adnkronos) - Il corpo senza vita di un insegnante è stato trovato ieri sera all'interno di una scuola media a Meli… - LumsaNews : - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: La scuola è il luogo dove si promuove la cultura della legalità, la partecipazione, il vivere civile. È un luogo sacro.… - severino_nappi : La scuola è il luogo dove si promuove la cultura della legalità, la partecipazione, il vivere civile. È un luogo sa… - cuba98w : RT @NapoliToday: #Cronaca Ucciso nel cortile della scuola, il cugino: 'Ammazzato come un cane' -

Mi ha chiamato ieri sera un suo collega dicendo che non si trovava, era stata trovata la ... "Unforse consumato in pieno giorno (saranno gli inquirenti a dirlo)", spiega il sindaco di ...Le forze dell'ordine stanno indagando per. Insegnante di sostegno ucciso a Melino di Napoli È stato identificato comeToscano , 64 anni, l'insegnante di sostegno ucciso a Melito di ...Sono diverse le persone identificate dai carabinieri di Melito di Napoli nell’ambito della vicenda legata all’omicidio del professore ...Il figlio aveva denunciato la scomparsa già nella serata di ieri. L'amarezza del cugino: "Ammazzato come un cane" ...