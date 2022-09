Olimpia Milano-Virtus Bologna, programma e telecronisti Eurosport ed Eleven Sports semifinale Supercoppa A1 2022 basket (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il programma con i telecronisti di Olimpia Milano-Virtus Bologna, semifinale Supercoppa A1 2022 di basket. I campioni d’Italia torneranno in campo questa sera, mercoledì 28 settembre, alle ore 20.45 al PalaLeonessa di Brescia per affrontare le V Nere nel penultimo atto della Supercoppa. Ma chi commenterà la partita su Eurosport? Le voci del match saranno Davide Fumagalli e Laura Macchi. Su Eleven Sports, invece, le voci sono quelle di Matteo Gandini e Fabrizio Frates. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilcon idiA1di. I campioni d’Italia torneranno in campo questa sera, mercoledì 28 settembre, alle ore 20.45 al PalaLeonessa di Brescia per affrontare le V Nere nel penultimo atto della. Ma chi commenterà la partita su? Le voci del match saranno Davide Fumagalli e Laura Macchi. Su, invece, le voci sono quelle di Matteo Gandini e Fabrizio Frates. SportFace.

OlimpiaMI1936 : ?? Olimpia Milano 2022/23: ??????????! ??? #insieme #JerseyNumbersDay - fabiocavagnera : LA DIRETTA TESTUALE Palla a due alle ore 20.45 per Olimpia Milano vs Virtus, semifinale dell’edizione 2022 della Fr… - OlimpiaMiNews : LA DIRETTA TESTUALE Palla a due alle ore 20.45 per Olimpia Milano vs Virtus, semifinale dell’edizione 2022 della Fr… - AlessandroMagg4 : LA DIRETTA TESTUALE Palla a due alle ore 20.45 per Olimpia Milano vs Virtus, semifinale dell’edizione 2022 della Fr… - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Basket, l'Olimpia Milano dedica il parquet del Forum al 'Principe' Cesare Rubini -