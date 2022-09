“O facevo l’attrice porno in Gola Profonda o mio marito mi avrebbe uccisa”

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Linda Susan Boreman passò alla storia con il cognome d’arte di Lovelace e per essere stata l’interprete del primo filmgrafico legale nella storia del cinema,, uscito negli USA nel 1972 (in Italia nel ’75). Ma la vita della ragazza cresciuta nel Bronx, a New York, e finita prematuramente nel 2002, quando morì, appena cinquantatreenne, in un incidente stradale a Denver, è stata tutt’altro che costellata di felicità e celebrità. Nonostante il successo clamoroso di Deep Throat, capace di incassare cento milioni nelle sale e poi oltre 600 grazie all’uscita in home video, Linda Lovelace confessò di aver vissuto una situazione davvero terribile durante le riprese, costretta dall’allora, Chuck Traynor, a girare le scene di sesso, dietro la minaccia di una pistola e picchiata spesso da lui. Fu proprio ...