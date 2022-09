Nuovo Viaggio Apostolico | Papa Francesco sarà in Bahrein dal 3 al 6 novembre 2022

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Città del Vaticano –, “accogliendo l’invito delle Autorità civili ed ecclesiali, compirà l’annunciatonel Regno deldal 3 al 6di quest’anno, visitando le città di Manama e Awali in occasione del Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence“. Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, spiegando che programma e dettagli delsaranno forniti in un secondo momento. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di& Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

