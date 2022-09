Nuovo governo: tra Meloni e Salvini è già guerra sotterranea? La diretta del fattoquotidiano.it (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ne parla in diretta il vicedirettore del fattoquotidiano.it, Simone Ceriotti, insieme a Diego Pretini e Giuseppe Pipitone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ne parla inil vicedirettore del.it, Simone Ceriotti, insieme a Diego Pretini e Giuseppe Pipitone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ettore_Rosato : Con #Draghi l'Italia ha raggiunto tutti i 45 obbiettivi previsti per riuscire ad ottenere la seconda tranche da 21… - PaoloGentiloni : Approvata la seconda tranche di 21 miliardi. Nuovo passo avanti del #PNRR. Riforme e investimenti decisivi per la c… - Link4Universe : Secondo voi possiamo sperare in un aumento nel budget dedicato a ricerca, scuola e università in Italia con il nuovo governo? - armidago68 : RT @RocchiAdriana1: @repubblica sì annunciano che non toccheranno la 194 ma poi si può abortire solo durante le luna blu. la prima delle ta… - PeroneG : @marattin Invia la cartina con gli incroci tra evasori e partiti più votati ?Possibile che per un manipolo di furf… -