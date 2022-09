Nuovo governo, Fratelli d’Italia contro il reddito di cittadinanza: “Si andrà verso l’abolizione” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fra le prime misure su cui si concentrerà il Nuovo governo probabilmente guidato da Giorgia Meloni, c’è anche la cancellazione del reddito di cittadinanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fra le prime misure su cui si concentrerà ilprobabilmente guidato da Giorgia Meloni, c’è anche la cancellazione deldi. L'articolo .

Ettore_Rosato : Con #Draghi l'Italia ha raggiunto tutti i 45 obbiettivi previsti per riuscire ad ottenere la seconda tranche da 21… - PaoloGentiloni : Approvata la seconda tranche di 21 miliardi. Nuovo passo avanti del #PNRR. Riforme e investimenti decisivi per la c… - Link4Universe : Secondo voi possiamo sperare in un aumento nel budget dedicato a ricerca, scuola e università in Italia con il nuovo governo? - Marcellinosuper : @GuidoCrosetto Ahahah posto assicurato nel nuovo Governo ?????????? - Agenzia_Ansa : ?? Nuovo Podcast! 'Vertice Meloni-Salvini, 'unità di intenti' (di Anna Laura Bussa)' su @Spreaker #elezioni #fdi… -