Nuovo amore per Ambra Angiolini? L’attrice pizzicata con il collega: spunta la foto (Di mercoledì 28 settembre 2022) A sorpresa Ambra Angiolini si ripresenta pubblicamente accompagnata da un partner, tra l’altro un suo collega del mondo dello spettacolo In questi giorni il nome di Ambra Angiolini fa parlare molto di sé. In primis per il suo debutto nel Nuovo ruolo di giudice ad X Factor, un ruolo inedito per L’attrice che si sta L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) A sorpresasi ripresenta pubblicamente accompagnata da un partner, tra l’altro un suodel mondo dello spettacolo In questi giorni il nome difa parlare molto di sé. In primis per il suo debutto nelruolo di giudice ad X Factor, un ruolo inedito perche si sta L'articolo proviene da Inews24.it.

tryingg12 : RT @imlouisfav: i giornali esteri: in italia il governo più fascista dai tempi di mussolini i giornali italiani: il nuovo look portafortun… - Popolo_esaurito : RT @imlouisfav: i giornali esteri: in italia il governo più fascista dai tempi di mussolini i giornali italiani: il nuovo look portafortun… - PiazzaAngelo1 : RT @BlackPage_Z: Con le bollette che arriveranno quest'inverno e la letterina d'amore della Meloni per Zelensky di ieri, il nuovo governo n… - Semprestatachi1 : RT @imlouisfav: i giornali esteri: in italia il governo più fascista dai tempi di mussolini i giornali italiani: il nuovo look portafortun… - dramavich : RT @imlouisfav: i giornali esteri: in italia il governo più fascista dai tempi di mussolini i giornali italiani: il nuovo look portafortun… -