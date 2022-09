Notti da Nobel per la European Researchers’ Night LEAF targata Frascati Scienza (Di mercoledì 28 settembre 2022) IL 30 IL CULMINE DELLA SETTIMANA DELLA Scienza 1° OTTOBRE, ATTESISSIMO A Frascati IL PREMIO Nobel PARISI Notti da premio Nobel si attendono per la 17esima edizione dell’European Reseachers’ Night LEAF 2022 di Frascati Scienza, edizione questa insignita della MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, conferita dal Presidente Sergio Mattarella. Appuntamento venerdì 30 settembre a Frascati e in moltissime altre città italiane, da Padova a Palermo, e poi il 1 ottobre, sempre a Frascati, in Piazza San Pietro si terrà l’incontro con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Le due giornate sono il culmine della Settimana della Scienza ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) IL 30 IL CULMINE DELLA SETTIMANA DELLA1° OTTOBRE, ATTESISSIMO AIL PREMIOPARISIda premiosi attendono per la 17esima edizione dell’Reseachers’2022 di, edizione questa insignita della MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, conferita dal Presidente Sergio Mattarella. Appuntamento venerdì 30 settembre ae in moltissime altre città italiane, da Padova a Palermo, e poi il 1 ottobre, sempre a, in Piazza San Pietro si terrà l’incontro con il Premioper la Fisica Giorgio Parisi. Le due giornate sono il culmine della Settimana della...

