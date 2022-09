Nord Stream sabotato, si tratta di un atto volontario Il prezzo del metano schizza immediatamente al +10% (Di mercoledì 28 settembre 2022) La situazione a livello internazionale si complica. La guerra in Ucraina continua senza sosta e ora la Russia ha anche ufficializzato l'annessione dei territori occupati comunicando i risultati dei referendum. Ma i problemi per l'Europa non sono finiti qui, perché da ieri nel Mar Baltico si sono registrate perdite di gas dal Nord Stream 1 e 2 vicino all'isola danese di Bornholm. La premier danese non ha dubbi: "Sono dovute ad atti deliberati e non a un incidente. Lo ha affermato Mette Frederiksen, in conferenza stampa. Il ministro danese dell'Energia e del Clima, Dan Jorgensen, da parte sua ha stimato che le perdite dovrebbero durare "almeno una settimana", ovvero fino all'esaurimento del metano che fuoriesce dai tubi sottomarini. "Non c’è dubbio che si tratti di esplosioni — ha dichiarato Bjorn Lund, direttore della rete sismica ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 28 settembre 2022) La situazione a livello internazionale si complica. La guerra in Ucraina continua senza sosta e ora la Russia ha anche ufficializzato l'annessione dei territori occupati comunicando i risultati dei referendum. Ma i problemi per l'Europa non sono finiti qui, perché da ieri nel Mar Baltico si sono registrate perdite di gas dal1 e 2 vicino all'isola danese di Bornholm. La premier danese non ha dubbi: "Sono dovute ad atti deliberati e non a un incidente. Lo ha affermato Mette Frederiksen, in conferenza stampa. Il ministro danese dell'Energia e del Clima, Dan Jorgensen, da parte sua ha stimato che le perdite dovrebbero durare "almeno una settimana", ovvero fino all'esaurimento delche fuoriesce dai tubi sottomarini. "Non c’è dubbio che si tratti di esplosioni — ha dichiarato Bjorn Lund, direttore della rete sismica ...

