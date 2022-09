Nord Stream, la Zakharova: “Biden dica se sono stati loro”, vista la minaccia espressa dagli Usa il 7 febbraio (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Il presidente degli stati Uniti Joe Biden deve rispondere alla domanda se gli stati Uniti hanno messo in atto la loro minaccia il 25 e 26 settembre, quando è stata segnalata un’emergenza su tre linee di Nord Stream 1 e Nord Stream 2, che è stata preliminarmente riconosciuta come rottura, mentre lui aveva suggerito che queste linee sarebbero state fatte saltare in aria“. All’indomani degli ‘strani’ incidenti occorsi ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, a seguito dei quali sono state individuate tre ingenti perdite di gas, oggi Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha ‘ricordato’ quando, lo scorso 7 febbraio, il presidente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Il presidente degliUniti Joedeve rispondere alla domanda se gliUniti hanno messo in atto lail 25 e 26 settembre, quando è stata segnalata un’emergenza su tre linee di1 e2, che è stata preliminarmente riconosciuta come rottura, mentre lui aveva suggerito che queste linee sarebbero state fatte saltare in aria“. All’indomani degli ‘strani’ incidenti occorsi ai gasdotti1 e 2, a seguito dei qualistate individuate tre ingenti perdite di gas, oggi Maria, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha ‘ricordato’ quando, lo scorso 7, il presidente ...

