"Non ho paura del cancro", il 5° convegno scientifico dà il via all'ottobre rosa di Fondi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fondi – Sarà, come da tradizione, il convegno "Non ho paura del cancro" ad inaugurare a Fondi l'Ottobre rosa, mese internazionale della lotta contro il tumore al seno. Le iniziative, promosse dal Comitato Andos di Fondi, in collaborazione con il Comune di Fondi, si svolgeranno fino alla fine del mese e saranno volte a informare, approfondire, prevenire e sensibilizzare la collettività. Il momento più atteso, non solo per la valenza scientifica ma anche perché darà il via agli eventi, è in programma a Palazzo Caetani martedì 4 ottobre con inizio alle 17.00. Il convegno, ormai giunto alla sua V edizione, avrà come responsabile scientifico il professor Giorgio Arcangeli. Seguirà un momento conviviale ma ...

