Noemi Bocchi | look costosissimo e auto nuova | un regalo di Francesco Totti?

Balu875651831 : RT @fanpage: Francesco Totti ha festeggiato così il suo compleanno in compagnia dei figli Cristian e Chanel, degli amici e di Noemi Bocchi… - occhio_notizie : #Totti ha festeggiato il compleanno con #NoemiBocchi: “Il bacio davanti ai figli e agli invitati”? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Francesco Totti ha festeggiato così il suo compleanno in compagnia dei figli Cristian e Chanel, degli amici e di Noemi Bocchi… - fanpage : Francesco Totti ha festeggiato così il suo compleanno in compagnia dei figli Cristian e Chanel, degli amici e di No… -

E, inevitabilmente, anche il nome diè ormai da mesi sulla bocca di tutti. Così anche quando la nuova fiamma dell'ex Pupone appare da sola in pubblico, qualcosa che lo riconduca a Totti ...L'ex capitano giallorosso ha festeggiato in un blindatissimo ristorante poco fuori dalla capitale in compagnia di amici, dei figli Cristian e Chanel e di. Nessun paparazzo è riuscito a ...Il gossip non ha proprio intenzione di mollare la presa. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le pagine dei giornali scandalistici e non solo. E, ...La giornalista della Rai ospite a «La vita in diretta»: «Tutto nasce quando Francesco lascia il calcio. Ilary presa dal suo lavoro non è voluta andare con lui a Miami» ...