No! Questo video della bandiera UE strappata dalla sede di Roma non c’entra con le elezioni del 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Italia, nazione, rivoluzione». Questo è il coro che si sente cantare ai manifestanti mentre uno di loro, arrampicatosi sul balcone di un palazzo, strappa la bandiera dell’Ue dal suo pennone. Sotto di lui, altri sventolano il tricolore. Il video della scena ha iniziato a circolare su Facebook in concomitanza con il voto del 25 settembre, lasciando supporre una correlazione che in certi casi è stata anche esplicitata: se vincerà la destra, l’Ue imporrà delle sanzioni all’Italia. Il filmato, però, risale al 2013, e con le elezioni di domenica scorsa non c’entra nulla. Per chi ha fretta: La manifestazione si è svolta a Roma nel 2013, e non c’entra con le elezioni del 2022. I manifestanti erano militanti di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Italia, nazione, rivoluzione».è il coro che si sente cantare ai manifestanti mentre uno di loro, arrampicatosi sul balcone di un palazzo, strappa ladell’Ue dal suo pennone. Sotto di lui, altri sventolano il tricolore. Ilscena ha iniziato a circolare su Facebook in concomitanza con il voto del 25 settembre, lasciando supporre una correlazione che in certi casi è stata anche esplicitata: se vincerà la destra, l’Ue imporrà delle sanzioni all’Italia. Il filmato, però, risale al 2013, e con ledi domenica scorsa nonnulla. Per chi ha fretta: La manifestazione si è svolta anel 2013, e noncon ledel. I manifestanti erano militanti di ...

