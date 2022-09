Nissan Z GT4 - Da Nismo la 'zeta' pronto pista

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lapresenterà al SEMA di Las Vegas la Z GT4 da competizione basata sulla nuova Z stradale da 405 CV, un modello che per il momento non sarà importato in Europa. La vettura è stata sviluppata dallasecondo i regolamenti internazionali della categoria GT4 e sarà consegnata ai team privati all'inizio del 2023. Cattiva come da regolamento. Lanon ha rilasciato tutti i dati tecnici, ma in ogni caso la categoria GT4 è quella di accesso al mondo delle competizioni GT e le modifiche consentite sono piuttosto limitate. Il propulsore rimane quindi il V6 biturbo VR30DDTT della vettura di serie con una messa a punto specifica, inoltre assetto, freni e aerodinamica sono evoluti secondo le indicazioni del regolamento. Le immagini ufficiali mettono subito in risalto gli elementi modificati, che donano alla Z un look ancora più ...

Dopo circa un mese sono arrivate in gioco le Maserati A6GCS/53 Spyder '54,Skyline Super ... Porsche Cayman: motore a sei cilindri da 3,8 litri e parente della CaymanClubsport. 1969 ... Nissan Nismo Z GT4 è pronta per la pista [VIDEO] Nissan has unveiled the 2023 Nissan Z GT4, which is a track-ready version of the new Z. To create the Z GT4, Nissan says that it tuned the twin-turbo 3.0-liter V6 engine, gave it some chassis and ...