Niente da fare per Argentero e Siani: Amadeus batte Striscia la notizia, i dati (Di mercoledì 28 settembre 2022) Niente da fare per la prima puntata di Striscia la notizia in onda il 27 settembre 2022. Buoni gli ascolti del programma di Canale 5 al suo esordio, con una media non troppo distante da quella di Amadeus e del programma di Rai 1 I soliti Ignoti ( in onda già da due settimane). Purtroppo però l'effetto curiosità non serve al TG satirico di Antonio Ricci, per vincere il primo scontro a distanza. Neppure la nuova coppia di conduttori, formata da Alessandro Siani e Luca Argentero serve per mischiare un po' le carte. Almeno per questa prima sfida, ad avere la meglio è ancora una volta Amadeus che con il 21% di share, porta a casa la prima vittoria nei faccia a faccia con Striscia la notizia. Il programma di Canale 5 resta ...

