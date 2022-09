Newcastle: offerta incredibile per Mudryk (Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo il Daily Mail il Newcastle ha pronte 50 milioni di sterline per Mykhailo Mudryk, 21enne attaccante esterno dello Shakhtar Donetsk. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo il Daily Mail ilha pronte 50 milioni di sterline per Mykhailo, 21enne attaccante esterno dello Shakhtar Donetsk.

