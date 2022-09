Nelle piazze d’Iran c’è un messaggio molto chiaro all’occidente (Di mercoledì 28 settembre 2022) La morte in Iran della ventiduenne Mahsa Amini – picchiata dopo essere stata trattenuta dalla polizia morale perché mostrava troppi capelli – ha scatenato proteste in tutto il paese, guidate dalle nipoti della nazione contro i nonni che hanno governato per oltre quattro decenni. E’ prematuro valutare se queste proteste cambieranno in modo significativo la politica iraniana o se sono semplicemente un’altra crepa di un regime in decomposizione la cui unica diversity è il fatto che le barbe e i turbanti degli uomini al potere siano bianchi o neri. Tuttavia, una conclusione può già essere tratta: la morte di Amini e la risposta della società iraniana dovrebbero modificare in modo permanente il modo in cui il mondo esterno interagisce con i funzionari iraniani. E questo cambiamento di consapevolezza dovrebbe includere anche una rivalutazione fondamentale della politica sull’Iran da parte ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) La morte in Iran della ventiduenne Mahsa Amini – picchiata dopo essere stata trattenuta dalla polizia morale perché mostrava troppi capelli – ha scatenato proteste in tutto il paese, guidate dalle nipoti della nazione contro i nonni che hanno governato per oltre quattro decenni. E’ prematuro valutare se queste proteste cambieranno in modo significativo la politica iraniana o se sono semplicemente un’altra crepa di un regime in decomposizione la cui unica diversity è il fatto che le barbe e i turbanti degli uomini al potere siano bianchi o neri. Tuttavia, una conclusione può già essere tratta: la morte di Amini e la risposta della società iraniana dovrebbero modificare in modo permanente il modo in cui il mondo esterno interagisce con i funzionari iraniani. E questo cambiamento di consapevolezza dovrebbe includere anche una rivalutazione fondamentale della politica sull’Iran da parte ...

Piu_Europa : Migliaia di cittadine e cittadini, tra cui tanti giovanissimi, hanno cominciato a guardare a noi con speranza e con… - LaVeritaWeb : Venerdì prossimo, a 48 ore dalle elezioni (che coincidenza...), Greta Thunberg e il suo popolo torneranno nelle pia… - Link4Universe : Parlare di 'lobby lgbt/gay' nelle piazze non è una cosa da poco. E' esattamente la creazione di nemici di cui si nu… - DinamoPress : Oggi è la giornata internazionale per l’#aborto libero e sicuro, a due giorni dai risultati delle elezioni italiane… - VotaSpartaco : @Maxmel78 @Chiappuz @kimilfung @anarcobiotici Certo, se va avanti così per molti mesi saranno sempre meno quelli ch… -