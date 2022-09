Nazionali Milan – Ok l’Algeria di Bennacer; pari per gli USA di Dest (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vediamo le partite e i risultati dei Nazionali del Milan impegnati ieri. Vittoria per l'Algeria di Ismaël Bennacer, pari per Sergiño Dest Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vediamo le partite e i risultati deidelimpegnati ieri. Vittoria per l'Algeria di Ismaëlper Sergiño

milansette : FOCUS MN - Milan, chi il più 'stanco' fra i nazionali? I dettagli giocatore per giocatore di questa sosta #acmilan… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Nazionali @acmilan - Ok l'Algeria di @IsmaelBennacer; pari per gli USA di @sergino_dest - #ACMilan #Milan #SempreMilan #B… - sportli26181512 : FOCUS MN - Milan, chi il più 'stanco' fra i nazionali? I dettagli giocatore per giocatore di questa sosta: Si è con… - PianetaMilan : Nazionali @acmilan - Ok l'Algeria di @IsmaelBennacer; pari per gli USA di @sergino_dest - #ACMilan #Milan… - MilanNewsit : FOCUS MN - Milan, chi il più 'stanco' fra i nazionali? I dettagli giocatore per giocatore di questa sosta -