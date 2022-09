Navi russe nell'area dell'attacco al Nord Stream (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il sito specializzato in analisi militari CovertShores mette in luce come già in passato unità militari della flotta russa si siano spinte in direzione dell’isola danese di Bornholm, davanti alla quale ci sono adesso le colossali falle del gasdotto... Leggi su today (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il sito specializzato in analisi militari CovertShores mette in luce come già in passato unità militaria flotta russa si siano spinte in direzione’isola danese di Bornholm, davanti alla quale ci sono adesso le colossali falle del gasdotto...

CanRafalet : @TrimyJorge @sigaretta83 @npaoser @conteDartagnan Per me infatti è opera di siluri, c'erano 2 navi russe nelle vici… - Habanerorange : RT @contro_informa: La guardia costiera avvista la formazione di navi da guerra cinesi e russe al largo dell’Alaska - contro_informa : La guardia costiera avvista la formazione di navi da guerra cinesi e russe al largo dell’Alaska - Gabriel35114307 : @CellinoLuigi acque nato? in mare esiste il diritto internazionale di navigazione non sono acque territoriali oltre… - chriwankenobi : @FalcoMala Io sono ignorante probabilmente, ma mi chiedo, nel Mediterraneo conosciamo tutte le navi da guerra NATO… -