Nations League: Raspadori, il leader della ‘nuova’ Italia: “Se avessi fatto 50 partite in Champions…” (Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-28 07:19:12 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: In Italia soffia vento di cambiamento. La vittoria dell’estrema destra Giorgia Meloni ha provocato un vero e proprio terremoto nel paese Nel calcio si intravede anche ‘rivoluzione’. L’Azzurra ha parcheggiato la depressione per essere rimasta fuori dal Mondiale vincendo in Ungheria (0-2) e sigillando il pass per le ‘final four’ della Nations League per la seconda edizione consecutiva. Lo ha fatto senza Immobile, Verratti, Tonali, Berardi, Zaniolo, Insigne, Pellegrini, Chiesa, Politano, Spinazzola e Florenzi e con un messaggio forte di Roberto Mancini: “L’importante è che i giocatori vogliano venire, che amino di più la Nazionale”. L’importante è che i giocatori vogliano ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-28 07:19:12 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Insoffia vento di cambiamento. La vittoria dell’estrema destra Giorgia Meloni ha provocato un vero e proprio terremoto nel paese Nel calcio si intravede anche ‘rivoluzione’. L’Azzurra ha parcheggiato la depressione per essere rimasta fuori dal Mondiale vincendo in Ungheria (0-2) e sigillando il pass per le ‘final four’per la seconda edizione consecutiva. Lo hasenza Immobile, Verratti, Tonali, Berardi, Zaniolo, Insigne, Pellegrini, Chiesa, Politano, Spinazzola e Florenzi e con un messaggio forte di Roberto Mancini: “L’importante è che i giocatori vogliano venire, che amino di più la Nazionale”. L’importante è che i giocatori vogliano ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #UngheriaItalia 0??-2?? ?? #Raspadori 27’, #Dimarco 52' ?? L’Italia espugna la Puskas Arena di… - GoalItalia : ???? Croazia ???? Spagna ???? Italia ???? Olanda Chi vincerà la Nations League? - GoalItalia : Bonucci voleva già festeggiare con la birra ?? L'Italia c'è, è viva. L'Italia è di nuovo alla Final Four di Nation… - PianetaMilan : .@Azzurri, arrivano 6,5 milioni dalla @EURO2024 per il passaggio del turno #ACMilan #Milan #SempreMilan - sergiodelbrocco : Italia, la Federazione si consola con 6,5 milioni in arrivo dalla Nations League -