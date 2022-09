Nations League, i verdetti: sorprendenti promosse e illustri bocciate (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con il triplice fischio alle sfide di ieri sera si è conclusa la fase a gironi della Nations League. Tante le sorprese, sia in positivo che in negativo, in Lega A e in Lega B, fra inaspettati exploit e clamorose debacle. Ripercorriamo, quindi, tutti i verdetti che riguardano le prime due leghe in attesa della Final Four del prossimo giugno. Nations League, Lega A: Gruppi 1 e 2 Nel primo gruppo della Lega A sorprendono i soli 5 punti accumulati dalla Francia nelle 6 partite disputate. Il terzo posto per i transalpini è arrivato solo all’ultima giornata, nonostante il 2-0 subito dalla Danimarca, dato il contemporaneo 3-1 rifilato dalla Croazia all’Austria. A retrocedere in Lega B con 4 punti, quindi, sono proprio gli austriaci, mentre il primo posto è di Modri? e compagni, bravi a rimediare dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con il triplice fischio alle sfide di ieri sera si è conclusa la fase a gironi della. Tante le sorprese, sia in positivo che in negativo, in Lega A e in Lega B, fra inaspettati exploit e clamorose debacle. Ripercorriamo, quindi, tutti iche riguardano le prime due leghe in attesa della Final Four del prossimo giugno., Lega A: Gruppi 1 e 2 Nel primo gruppo della Lega A sorprendono i soli 5 punti accumulati dalla Francia nelle 6 partite disputate. Il terzo posto per i transalpini è arrivato solo all’ultima giornata, nonostante il 2-0 subito dalla Danimarca, dato il contemporaneo 3-1 rifilato dalla Croazia all’Austria. A retrocedere in Lega B con 4 punti, quindi, sono proprio gli austriaci, mentre il primo posto è di Modri? e compagni, bravi a rimediare dopo ...

