Napoli-Torino, la designazione arbitrale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Napoli – Torino Sabato 01/10 h. 15.00 MASSIMI CIPRESSA – SCATRAGLI IV: CAMPLONE VAR: FOURNEAU AVAR: VALERI... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022)Sabato 01/10 h. 15.00 MASSIMI CIPRESSA – SCATRAGLI IV: CAMPLONE VAR: FOURNEAU AVAR: VALERI...

you_trend : Collegi uninominali Senato: 59 vanno al CDX, 7 al CSX (Milano, Torino, Bologna, Firenze, Modena, Trento, Bolzano),… - DiMarzio : ?? #Napoli, #Politano potrebbe tornare tra i convocati già contro il #Torino - you_trend : L'affluenza nelle principali città semi-definitiva con il confronto rispetto al 2018: - Torino: 64,6% contro 73,2%… - alessandro1846 : RT @HoaraBorselli: #Femministe scese in piazza in 17 città. Roma, Torino, Milano, Verona, Bologna, Napoli, e molte altre.. Per solidarizzar… - cicciagatta : RT @HoaraBorselli: #Femministe scese in piazza in 17 città. Roma, Torino, Milano, Verona, Bologna, Napoli, e molte altre.. Per solidarizzar… -