sportli26181512 : Napoli, tifosi scatenati: al Maradona un pieno di entusiasmo: Napoli, tifosi scatenati: al Maradona un pieno di ent… - ElTrattore : RT @Gazzetta_it: Napoli, tifosi scatenati: al Maradona un pieno di entusiasmo - Gazzetta_it : Napoli, tifosi scatenati: al Maradona un pieno di entusiasmo - Seedorf1992 : strano oh, i miei tifosi della provinciale Napoli mi dicevano altro? - Nkunkismo7 : da oggi fotte un cazzo del Napoli e dei suoi tifosi terroni del cazzo, full focus su Cristiano ronaldo e Lakers -

La Gazzetta dello Sport

L'estate è finita appena da qualche giorno, masi è riscaldata per ilsoltanto al crepuscolo della bella stagione: saranno in 40.000 sabato al Maradona nella sfida con il Torino e in 2600 (sold out) al seguito della squadra ad Amsterdam contro l'Ajax. Tutto ...L'esplosione di Giacomo Raspadori con le reti a Spezia e Rangers , seguite poi dai sigilli in Nazionale contro Inghilterra e Ungheria , ha raffreddato il malumore presente tra idelper il mancato rinnovo , nella scorsa estate, del contratto di Dries Mertens . Le parole di Mertens per. L'attaccante belga, top scorer assoluto della storia del club azzurro,... Napoli, tifosi scatenati: al Maradona un pieno di entusiasmo L’estate è finita appena da qualche giorno, ma Napoli si è riscaldata per il Napoli soltanto al crepuscolo della bella stagione: saranno in 40.000 sabato al Maradona nella sfida con il Torino e in ...NAPOLI - Forse è vero, prima i giovani chiedevano permesso a bassa voce, oggi corrono veloci, vogliono tutto e subito, non hanno paura di niente. Raspadori e Kvaratskhelia, 22 e 21 anni, (e Osimhen, 2 ...