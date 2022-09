Napoli, squadra al lavoro dopo la sosta nazionali: terapie e personalizzato in campo per Osimhen (Di mercoledì 28 settembre 2022) Archiviata la sosta nazionali, è tempo di ritorno agli allenamenti per il Napoli, che sotto la guida di Luciano Spalletti ha iniziato a preparare la sfida contro il Torino in programma sabato 1 ottobre. La squadra ha iniziato con una fase di attivazione in palestra, prima di spostarsi sul campo per svolgere lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Per quanto riguarda gli infortunati, terapie e personalizzato in campo per Osimhen. Attivazione in gruppo e parte personalizzato invece per Politano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Archiviata la, è tempo di ritorno agli allenamenti per il, che sotto la guida di Luciano Spalletti ha iniziato a preparare la sfida contro il Torino in programma sabato 1 ottobre. Laha iniziato con una fase di attivazione in palestra, prima di spostarsi sulper svolgeredi possesso palla e partita aridotto. Per quanto riguarda gli infortunati,inper. Attivazione in gruppo e parteinvece per Politano. SportFace.

