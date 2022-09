Napoli, Spalletti si sfrega le mani: che notizia prima del Torino (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il tecnico del Napoli Spalletti ha ricevuto una buona notizia in vista della prossima partita contro il Torino. Un top verso il rientro. Il rendimento, in questo primo scorcio della stagione, non poteva essere migliore per il Napoli. Gli azzurri, dopo 7 partite di campionato, occupano il primo posto (insieme all’Atalanta) a quota 17 punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il tecnico delha ricevuto una buonain vista della prossima partita contro il. Un top verso il rientro. Il rendimento, in questo primo scorcio della stagione, non poteva essere migliore per il. Gli azzurri, dopo 7 partite di campionato, occupano il primo posto (insieme all’Atalanta) a quota 17 punti Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : #Napoli, #Politano vuole esserci contro il #Torino: si tenta il recupero-lampo. Il punto su #Osimhen?? - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli-Torino, in difesa Spalletti potrebbe far riposare uno tra Rrahmani e Kim - cn1926it : #Juric, pronta una nuova trappola: quando c’è lui il #Napoli soffre sempre - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Torino, in difesa Spalletti potrebbe far riposare uno tra Rrahmani e Kim - sportli26181512 : Il Napoli può vincere lo scudetto? Analizziamo mercato e performance: È bastato solo un mese per far cambiare idea… -