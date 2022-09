Napoli: Rientrati quasi tutti i Nazionali tranne Olivera e Lozano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Rientrati dagli impegni in Nazionale Zielinski e Lobotka, impegnati in Nations League con Polonia e Slovacchia: Entrambi hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Il resto della squadra ha invece svolto attivazione in palestra e circuito di forza sul campo 2. Chiusura con lavoro tattico e serie di partitine a campo ridotto. Per Matteo Politano allenamento personalizzato. Palestra e terapie per Victor Osimhen: entrambi saranno indisponibili per la partita contro la squadra di Juric, mentre il nigeriano potrebbe rientrare per la successiva trasferta di Champions League contro l'Ajax di martedì 4 ottobre. Martedì sono Rientrati a Castelvolturno Di Lorenzo, Meret, Raspadori e Zerbin, dopo le fatiche con l’Italia qualificatasi per le Final Four di Nations League, come Kvaratskhelia, in gol con la sua Georgia, ed Elmas, in campo con la Macedonia del ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022)dagli impegni in Nazionale Zielinski e Lobotka, impegnati in Nations League con Polonia e Slovacchia: Entrambi hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Il resto della squadra ha invece svolto attivazione in palestra e circuito di forza sul campo 2. Chiusura con lavoro tattico e serie di partitine a campo ridotto. Per Matteo Politano allenamento personalizzato. Palestra e terapie per Victor Osimhen: entrambi saranno indisponibili per la partita contro la squadra di Juric, mentre il nigeriano potrebbe rientrare per la successiva trasferta di Champions League contro l'Ajax di martedì 4 ottobre. Martedì sonoa Castelvolturno Di Lorenzo, Meret, Raspadori e Zerbin, dopo le fatiche con l’Italia qualificatasi per le Final Four di Nations League, come Kvaratskhelia, in gol con la sua Georgia, ed Elmas, in campo con la Macedonia del ...

