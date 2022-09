Napoli, Politano ha svolto parte del lavoro in gruppo, può recuperare per il Torino (Di mercoledì 28 settembre 2022) Diffuso dal Napoli il consueto report dell’allenamento odierno. La notizia rilevante è che Politano ha svolto parte del lavoro in gruppo, nello specifico l’attivazione. Il suo recupero per il Torino non è impossibile, anzi: l’attaccante esterno ex Inter ha bruciato le tappe dopo l’infortunio patito contro il Milan. Sono rientrati in gruppo quasi tutti i nazionali. Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Torino in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 3 dove ha svolto lavoro di possesso palla e partita a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Diffuso dalil consueto report dell’allenamento odierno. La notizia rilevante è chehadelin, nello specifico l’attivazione. Il suo recupero per ilnon è impossibile, anzi: l’attaccante esterno ex Inter ha bruciato le tappe dopo l’infortunio patito contro il Milan. Sono rientrati inquasi tutti i nazionali. Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di sabato contro ilin programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 3 dove hadi possesso palla e partita a ...

