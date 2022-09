Napoli | insegnante trovato morto in scuola a Melito | ipotesi omicidio

(Di mercoledì 28 settembre 2022), 28 set. (Adnkronos) - Il corpo senza vita di unè statoieri sera all'interno di unamedia a, in provincia di. L', Marcello Toscano di 58 anni, eradi sostegno nellamedia "Marino Guarino" e le sue ricerche erano partite alle 20 quando i familiari hanno lanciato l'allarme, non avendo più sue notizie. Il corpo è statodai Carabinieri nel perimetro interno della. Dai primi accertamenti pare che la morte sia riconducibile a un'aggressione con arma bianca, ma è un'ancora da verificare. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, che hanno acquisito diverse immagini dalle telecamere ...

