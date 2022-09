Nadef | rallentamento economia per energia | inflazione e guerra

(Di mercoledì 28 settembre 2022) "L'italiana ha registrato sei trimestri di crescita superiore alle aspettative; le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcatodell'globale e di ...

...dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza () 2022,... le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcatodell'economia ..."L'economia italiana ha registrato sei trimestri di crescita superiore alle aspettative; le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcatodell'economia globale e di quella europea, principalmente legato all'aumento dei prezzi dell'energia, all'inflazione e alla situazione geopolitica". E' quanto si apprende da fonti di ...Il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2022, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmat ...La strada per il nuovo governo di centrodestra sembra quasi obbligata e le promesse elettorali destinate ad essere rinviate a tempi migliori ...