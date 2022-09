**Nadef: fonti, crescita Pil rivista al ribasso, ferma a +0,6%** (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Stime al ribasso del Pil per il 2023, con una crescita attesa dello 0,6%, in forte calo rispetto al 2,4% messo nero su bianco nell'aprile scorso. E' questo il 'numero' messo nero su bianco sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, confermano fonti di governo al termine del Cdm che ha dato disco verde alla Nadaf. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Stime aldel Pil per il 2023, con unaattesa dello 0,6%, in forte calo rispetto al 2,4% messo nero su bianco nell'aprile scorso. E' questo il 'numero' messo nero su bianco sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, connodi governo al termine del Cdm che ha dato disco verde alla Nadaf.

aless_marchetti : Secondo fonti citate da @business il governo #Draghi nella #Nadef dovrebbe fissare il #deficit 2023 tra il 4.5 e il… - antobgl : RT @GioFaggionato: La Nadef, precisano fonti di Palazzo Chigi, 'conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico'. Tradotto:… - PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: La Nadef, precisano fonti di Palazzo Chigi, 'conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico'. Tradotto:… - uandarin : RT @GioFaggionato: La Nadef, precisano fonti di Palazzo Chigi, 'conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico'. Tradotto:… - marioricciard18 : RT @GioFaggionato: La Nadef, precisano fonti di Palazzo Chigi, 'conterrà solo il quadro tendenziale e non quello programmatico'. Tradotto:… -