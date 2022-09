Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di settembre 2022

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Prima posizione per il singolo di Los Djs Timberos ft Ivan El Hijo de Teresa, sul podio anche De La Fe con Abreu ed El Kabo Nuova classifica dedicata allapiù bella del mese. In questoabbiamo selezionato al primo posto il nuovo singolo di Los Djs Timberos ft Ivan El Hijo de Teresa dal titolo “Mujer“. Un ritmo molto coinvolgente che sarà apprezzato anche dai ballerini più esigenti del genere. Anche il video è molto simpatico con spezzoni di vita quotidiana che si alternano a pezzi con l’orchestra che suona. In seconda posizione troviamo un’interessante collaborazione tra Alfredo De La Fé e Alexander Abreu. Dal titolo “A Otro con ese cuento” fa parte della nuova produzione discografica di De La Fé chiamata “Legado” che vede l’incontro di grandi musicisti ...