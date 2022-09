FridaSciolla : RT @IOdonna: La vita all'apparenza perfetta di una snobissima newyorkese si sgretola miseramente quando inizia a sospettare che il marito c… - IOdonna : La vita all'apparenza perfetta di una snobissima newyorkese si sgretola miseramente quando inizia a sospettare che… - harpercollinsIT : RT @thrillernordico: Mrs. March. La moglie dello scrittore ( @harpercollinsIT #narra #narrative #review #virginiafeito) Perdetevi, signore… - harpercollinsIT : RT @FrancescaMog: Un romanzo da cui non ci si riesce a staccare, una storia di solitudini e sospetti narrata in modo coinvolgente, ironico… - harpercollinsIT : ?? Con Mrs. March Virginia Feito è riuscita a costruire il ritratto crudele di una donna fragile, o forse di una soc… -

Io Donna

È un obiettivo di confine quello che si pone Virginia Feito con il suo romanzo di esordio, il thriller psicologico. La moglie dello scrittore, appena arrivato in libreria per Harper Collins (traduzione di Stefano Beretta, 336 pagine, 19 euro). L'autrice spagnola, già bestseller nel suo Paese, è stata ...News Correlate Francesca Tommasi ". La moglie dello scrittore": gli aspetti più cupi della psiche umana raccontati con sottile ironia ". La moglie dello scrittore", romanzo d'... Virginia Feito racconta la storia di Mrs March: dall’Upper East Side all’inferno After the Amazon Prime Video dramedy concluded its season 4 with an explosive finale back in March, there are still several serious questions worth raising. What's happening with Midge (Rachel ...Accused killer Stuart Paul has pleaded not guilty to killing Vicki Ramadan who was found in her Sydenham home in Melbourne's northwest on April 6, 2019.