MotoGP | Massimo Meregalli | “In Thailandia la Yamaha potrà contrastare la Ducati”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il concetto è il seguente: tenere duro. Nel Mondiale 2022 di, la situazione è particolare: in testa c’è il francese Fabio Quartararo, ma nei fatti la suanelle ultime sei gare non gli ha permesso dil’incedere quasi devastante della. Non è un caso che la Rossa già si sia portata a casa il titolo costruttori. Un rendimento che ha permesso a Francesco Bagnaia di accorciare le distanze in maniera clamorosa e anche di non subire conseguenze troppo pesanti dopo l’errore a Motegi (Giappone). Visto l’ottavo posto di Quartararo, il piemontese è a 18 lunghezze dal transalpino. Per questo il Diablo è chiamato ancora una volta a stringere i denti, anche se forse nel prossimo weekend inle cose potrebbero andare meglio. A detta di Fabio e anche di ...

In Thailandia il campione in carica dellae il suo rivale più vicino, Bagnaia, arrivano con ... Pecco vincitore in Moto2 nel 2018 , uno con l'obiettivo di continuare a spremere ilda una ...... temo che avesse ragione, non tanto noi romanisti, non tanto noi che l'abbiamo vissuto nel... destabilizzandoli al punto da farli allontanare dalla, Rossi è il più grande della storia, '...Il campione francese della Yamaha: 'Darò il massimo per salire sul podio' ROMA (ITALPRESS) - 'Lasciare Motegi con un vantaggio maggiore in ...MotoGP, nel prossimo fine settimana in Thailandia ci sarà un incredibile ritorno. Il grande pilota italiano correrà nuovamente nel motomondiale.