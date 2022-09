Mosca attacca Biden sugli incidenti Nord Stream e limita gli accessi al confine con la Georgia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mosca attacca Biden sugli incidenti del Nord Stream. La Russia respinge così le accuse di sabotaggio puntando il dito verso gli Stati Uniti. Intanto, continuano i problemi a confine con la Giorgia. Mosca attacca Biden sugli incidenti Nord Stream Continuano le polemiche sugli incidenti Nord Stream. La Russia respinge le accuse di sabotaggio e attacca gli Stati Uniti. “E’ stupido e assurdo” incolpare Mosca per le fughe di gas, afferma il Cremlino. “Il presidente americano Joe Biden deve chiarire se vi siano gli Usa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022)del. La Russia respinge così le accuse di sabotaggio puntando il dito verso gli Stati Uniti. Intanto, continuano i problemi acon la Giorgia.Continuano le polemiche. La Russia respinge le accuse di sabotaggio egli Stati Uniti. “E’ stupido e assurdo” incolpareper le fughe di gas, afferma il Cremlino. “Il presidente americano Joedeve chiarire se vi siano gli Usa ...

