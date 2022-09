Morto sul lavoro operaio vicino Teramo | caduto dal tetto per dieci metri

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roberto Scipione,di 52 anni, si è aggiunto stamattina ai 452 dipendenti deceduti per via di incidenti sulquest’anno. E’mentre si occupava della bonifica dall’amianto dell’immobile della ditta Ecotel di Guardia Vomano,, ma lavorava per un’azienda esterna. Ha toccato il suolo dopo un volo di quasi. Ora dovranno essere realizzati gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul posto, anche se nessun sistema di sicurezza dovrebbe permettere, in teoria, la morte di chi lavora.