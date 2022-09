Morto Bruno Arena | l’addio del figlio | “Non ero pronto”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non ero… Ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… Lasci un vuoto immenso”. Questoda parte delGianluca su Instagram. L’attore, anima del duo comico dei Fichi d’India, èoggi all’età di 65 anni.era lontano dalle scene da diverso tempo a causa di una malattia. Nel 2013 l’emorragia cerebrale che lo costrinse ad un’operazione d’urgenza e a stare lontano dai riflettori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - RadioItalia : Il comico, da diversi anni lontano dalle scene per un aneurisma, è morto all'età di 65 anni. Ciao #Bruno ?? - Agenzia_Ansa : Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma ch… - HomerSi78414684 : RT @SkyTG24: È morto #BrunoArena, comico e cabarettista del duo #FichidIndia. Aveva 65 anni - Mayflower014 : RT @Agenzia_Italia: Addio a #brunobolchi la prima 'figurina' del calcio italiano ?? ?? -

Arena, il dolore della popolare conduttrice: 'Sei stato un caro amico' In queste ultime ore è purtroppo venuto a mancare l'attore comico del duo I Fichi d'India . E sono stati tanti i vip ...Arena, storico volto del duo comico "I Fichi d'India". Ad annunciarlo è stato il figlio Gianluca sul suo profilo Instagram. Una notizia che ha rattristato i numerosissimi fan di, che ...Gianni Brera lo soprannominò 'Maciste', è stato un giramondo del pallone e mago delle promozioni. Soprattutto, quando era calciatore è stato la prima figurina ...Quando venne immortalato dalla Panini aveva appena 21enne ed era capitano dell'Inter. Quella figurina divenne introvabile trasformandosi in un vero cimelio. Da allenatore riuscì a portare 4 squadre in ...