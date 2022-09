(Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – E'all'età di 65 anni, comico del duod'con Max Cavallari. La notizia è stata data dal figlio Gianluca su Instagram: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papè…lasci un vuoto immenso”. Nato a Milano il 12 gennaio 1957, nel 1988 conosce Max Cavallari con cui forma id'. Nel 1994 il duo comico approda su Italia 1, all'interno della trasmissione tv “Yogurt”, ma la carriera dei due prende il via definitivamente su Canale 5 grazie alla partecipazione al programma “La sai l'ultima?”. Id'appaiono poi nelle prime edizioni di Zelig, trasmesso da Italia 1, e intorno al 2007 in Colorado fino al 2012, per poi tornare a Zelig nel 2013. Il 17 gennaio ...

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - RadioItalia : Il comico, da diversi anni lontano dalle scene per un aneurisma, è morto all'età di 65 anni. Ciao #Bruno ?? - fanpage : Ultim'ora È morto #BrunoArena - radioromait : Morto Bruno Arena del duo Fichi d’India - vero_antonelli : RT @RadioItalia: Il comico, da diversi anni lontano dalle scene per un aneurisma, è morto all'età di 65 anni. Ciao #Bruno ?? -

Il mondo del calcio ha perso il suo ' Maciste '. All'età di 82 anni èBolchi , ex calciatore e capitano dell' Inter , giocatore di Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria, una lunga carriera anche da allenatore su tante panchine in giro per l'Italia, da ...E'ieri sera a Firenze all'età di 82 anniBolchi, ex centrocampista di Inter e Torino e da allenatore capace di conseguire quattro promozioni in Serie A con il "Bari dei miracoli" nel 1985 e ...Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Bruno Arena, protagonista con Max Cavallari del duo I Fichi d'India. La notizia giunge dal figlio,via social e sui social trova grandissima eco. Arena, ...Il mondo del calcio ha perso il suo Maciste. All’età di 82 anni è morto Bruno Bolchi, ex calciatore e capitano dell’Inter, giocatore di Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria, una lunga carriera anche ...